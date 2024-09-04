Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

Павел Попов в 235-ом военном гарнизонном суде Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил обвинение бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову в особо крупном мошенничестве.

"Следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей", - сообщили в СКР.

По данным следствия, украденные деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Генералу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенническое хищение в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает.

Вместе с тем, в СКР отметили, что ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование уголовного дела продолжается.