Следствие арестовало счета экс-замминистра обороны Попова на 30 млн руб.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следствие наложило арест на счета арестованного бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, замначальника главка Минобороны Владимира Шестерова и директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 90 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на счетах обвиняемого - бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Также, по ее словам, "наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей".

Ранее суд арестовал загородный дом Попова, а также автомобиль и мотоцикл Шестерова.

Попову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения. Бывший замминистра был арестован в конце августа.

По версии СКР, Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица, "действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей".

В СКР сообщали, что украденные деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает.

Вместе с тем, отмечали в СКР, "ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания".