Пожар на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве локализован

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на строительной площадке в Москве, сообщают в МЧС России в понедельник.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 200 кв. м.

Как сообщалось, на Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок, сотрудники МЧС вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллона.

Установление причин и обстоятельств пожара контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.