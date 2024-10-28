Пожарные тушат возгорание на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На Волоколамском шоссе в Москве загорелись бытовки на строительной площадке, сообщают в МЧС России в понедельник вечером.

"На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 150 квадратах", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллонов, уточнили в ведомстве.

"Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара на строительной площадке на Волоколамском шоссе", - сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.