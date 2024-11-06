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Самая бюджетная арендная квартира Москвы стоит почти 30 тыс. рублей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Самые бюджетные арендные квартиры столицы по-прежнему находятся в новой Москве, свидетельствуют данные сервиса "Домклик" Сбербанка.

"По данным на октябрь, наиболее бюджетными являются отдаленные районы новой Москвы. Минимальные арендные ставки зафиксированы в Воронове, Краснопахорском и Бекасове: стоимость аренды на долгий срок стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) составит 29,3 тыс. рублей, 29,8 тыс. рублей и 33,9 тыс. рублей соответственно", - говорится в исследовании.

Также бюджетные варианты есть в районах Старое Крюково, Силино и Матушкино в Зеленограде. Там аренда жилья обойдется в 30-35 тыс. рублей.

В старых границах столицы бюджетные варианты можно найти в районах Южное Тушино, Лосиноостровский, Выхино-Жулебино, Капотня и Орехово-Борисово Южное. В этих локациях аренда квартиры стоит примерно 40-44 тыс. рублей.

Самая дорогая аренда - в центре Москвы. По дороговизне лидируют район Пресненский, Замоскворечье и Хамовники - в среднем 122,7 тыс. рублей, 115,8 тыс. рублей и 110,2 тыс. рублей соответственно.

Сбербанк Москва Домклик
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