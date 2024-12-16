Арендные квартиры в ноябре подорожали в большинстве крупных городов РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арендные ставки на все типы квартир увеличились в ноябре 2024 года в большинстве крупных городов России, исследуемых аналитиками федерального портала "Мир квартир".

"Съемные квартиры продолжают дорожать в большинстве крупных городов, в связи с чем многие арендаторы вынуждены съезжать, чтобы поискать что-то более приемлемое по цене. Мы сейчас наблюдаем на рынке "великое переселение", из-за чего предложение арендных квартир увеличилось по сравнению с сентябрем на 30-50%, но параллельно вымываются все дешевые объекты", - отмечает гендиректор портала Павел Луценко.

Так, в ноябре аренда "однушек" подорожала в 49 из 70 исследованных городов, в 20 подешевела, в одном городе не изменилась. В среднем по всем городам арендные ставки увеличились на 4,9%, до 27 091 рубля в месяц. Сильнее всего они выросли в Набережных Челнах (+18,2%), Орле (+18,1%), Кирове (+15,3%), Белгороде (+13%) и Архангельске (+12,3%). Наибольшее падение отмечено в Самаре (-9%), Чебоксарах (-8,4%), Махачкале (-7,4%), Якутске (-6,5%) и Магнитогорске (-6,3%). В Москве однокомнатные квартиры стали дороже на 3,3%, до 59 279 рублей в месяц, в Подмосковье - на 6,3%, до 36 217 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге ставки упали на 1,2%, до 40 468 рублей в месяц.

Что касается "двушек", то они подорожали в 44 городах, в 26 подешевели. В среднем по стране цена на такое жилье поднялась на 4,1%, до 33 632 рублей в месяц. Больше всего подняли ценники в Орле (+14%), Омске (+13,2%), Курске (+12,5%), Иваново (+9,5%) и Архангельске (+9,3%). Заметнее всего ставки упали в Самаре (-10,6%), Владимире (-6,3%), Волжском (-6,1%), Вологде (-5,3%) и Ставрополе (-4,5%). В Москве они показали прирост в 2,4%, до 70 451 рубля в месяц, в Московской области - 6%, до 43 433 рублей в месяц, в Петербурге - 2%, до 52 932 рублей в месяц.

Трехкомнатные квартиры стали дороже в 51 городе из 70, в 18 дешевле, в одном ничего не изменилось. В среднем за ноябрь цены выросли на 6,5%, до 42 444 рублей в месяц. Лидируют по этому показателю Орел (+23,1%), Киров (+20%), Казань (+16,8%), Якутск (+16,4%) и Владивосток (+15,7%). Самое большое удешевление зафиксировано в Пензе (-11,3%), Владимире (-5,8%), Волжском (-5,4%), Владикавказе (-4,1%) и Нижнем Тагиле (-4%). В столице рост ставок составил 4,7%, до 85 477 рублей в месяц, в Подмосковье - 9%, до 55 066 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 0,7%, до 66 116 рублей в месяц.

По прогнозам Луценко, в январе следующего года "все успокоится", не исключено даже небольшое временное снижение ставок.