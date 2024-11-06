В Москве потушили пожар на 3-й Тверской-Ямской улице

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы полностью потушили пожар в многоэтажном жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице, сообщили в МЧС. Ранее сообщалось, что никто не пострадал.

Сообщение о возгорании появилось в телеграм-канале столичного управления МЧС в 13:49. В здании горели перекрытия между 4 и 5 этажами, а также между пятым этажом и чердаком. Затем стало известно, что в доме загорелся и чердак. Возгорание локализовали на площади 80 квадратных метров. О том, что пожар полностью потушили, МЧС сообщило в 16:34.

На время тушения перекрывали участки 3-й Тверской-Ямской и 2-й Тверской-Ямской улиц.