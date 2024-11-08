В Москве на Кольцевой линии метро пассажир упал на пути

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Машинист применил экстренное торможение на станции "Новослободская" Кольцевой линии московского метро из-за человека на пути, упавшего оперативно подняли на платформу, движение поездов в графике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Движение на Кольцевой линии в графике. Ранее на "Новослободской" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на пути. Его оперативно подняли на платформу", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое в метро на Кольцевой линии и приостановке движения в сторону "Краснопресненской" от "Белорусской".