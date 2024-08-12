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В Москве на станции "Охотный ряд" пассажиров высадили из поезда метро для его проверки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Москве днем в понедельник пассажиров высадили из поезда метро на станции "Охотный ряд", чтобы проверить этот состав, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Движение поездов на Сокольнической линии в графике. Ранее на "Охотном Ряду" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - говорится в сообщении.

После краткой остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, отметили на предприятии.

Ранее СМИ со ссылкой на пассажиров сообщали, что на красной ветке метро случился сбой и поезда ходили с увеличенными интервалами.

Москва Московский метрополитен Охотный Ряд
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