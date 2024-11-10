Открыто движение по Карельскому бульвару в Москве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение по Карельскому бульвару, который был перекрыт из-за пожара в жилом доме, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что движение закрыто по Карельскому бульвару в направлении Вагоноремонтной улицы.

По информации МЧС, горела квартира на последнем этаже 5-ти этажного многоквартирного дома, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, возгорание ликвидировали на площади 20 кв. метров.