Временно ограничена работа аэропорта Шереметьево

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения, приостановлены прием и отправка авиарейсов.

Меры приняты с 9:45 по московскому времени, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прием и отправку рейсов приостановили аэропорты Домодедово и Жуковский.