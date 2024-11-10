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Отменены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Отменены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
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Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - С 10:32 отменены временные ограничения, введенные в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ранее сообщалось, что с 8:03 были приостановлены прием и отправка рейсов из аэропортов Домодедово и Жуковский. С 9:45 ограничения были введены в Шереметьево.

Как сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин, в Подмосковье ПВО сбили 32 беспилотника.

Домодедово Жуковский Шереметьево Росавиация Артем Кореняко
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