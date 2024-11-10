Аэропорты Домодедово и Жуковский временно остановили прием и отправку рейсов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Временные ограничения по приему и отправке авиарейсов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08:03 МСК, 10 ноября, временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал Кореняко в телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что службы аэропортов "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".

В воскресенье утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 17 беспилотниках, сбитых в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.