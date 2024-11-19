В Москве представили официальный логотип мероприятий 80-летия Победы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Официальный логотип 80-летия Победы представили в Музее Победы, им стал образ монумента "Родина-мать зовёт!".

Логотип представил народный артист РФ Владимир Машков, который во время презентации напомнил, что 19 ноября 1942 года Красная Армия начала операцию "Уран", положившую начало разгрому фашистских войск в Сталинградской битве.

"Это был переломный момент в Великой Отечественной войне. А в 1967 году на месте боев на Мамаевом кургане был открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. Авторским коллективом руководил великий скульптор Евгений Вучетич. И для всех для нас образ "Родины-матери" знаком с детства. Это образ, призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа, и этот образ, безусловно, объединяет нас, объединяет людей разных вероисповеданий, разных национальностей, но каждый найдет в нем что-то свое, свою гордость, свою память, свою благодарность и свою Победу, нашу Победу. И именно он и стал, этот образ, логотипом 80-летия нашей Победы", - сказал Машков.

Фото: пресс-служба Оргкомитета по координации выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

На логотипе изображены памятник "Родина-мать зовет!", Георгиевская лента, число 80 и слово "Победа".