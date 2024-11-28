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Три постояльца соцорганизации в Алтайском крае скончались от отравления

18 госпитализированы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о гибели людей после отравления в частной социальной организации в Калманском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Днем 28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел, добавили в ведомстве.

Минздрав края сообщает, что медики после осмотра постояльцев и сотрудников организации приняли решение об их госпитализации в Барнаул.

"В настоящее время в стационаре находятся 18 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, 4 человека в тяжелом состоянии", - проинформировали в министерстве.

В соцорганизации с целью дальнейшего наблюдения и оказания помощи по поручению регионального Минздрава развернут медицинский пост.

Барнаул Алтай Минздрав
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