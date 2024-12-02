В Москве на этой неделе похолодает

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на этой неделе похолодает на 4-5 градусов, дневные и ночные температуры будут отрицательными и будут опускаться до минус 8 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже завтра вечером начнет понижаться температура и все, в ночь на среду она станет отрицательной, и после этого надолго останется отрицательной", - сказал он.

Во вторник ночью и днем будет 0 до плюс 2 градусов, по области от минус 2 до плюс 2 градусов. Со среды ночные температуры будут отрицательными. Так, в среду ночь уже минус 1 - минус 3, по области до минус 5, днем от 0 до минус 5 градусов.

"В четверг уже заметное понижение температуры, оно будет связано с изменением циркуляции, воздух будет поступать с севера. Поэтому, ночные температуры в самой столице минус 4 - минус 6, в области до минус 8 градусов, и дневные температуры максимальные минус 2 - минус 4, в области до минус 6", - уточнил Вильфанд.

В пятницу и в субботу в столичном регионе будет аналогичная погода.

В воскресенье прогнозируется резкое понижение давления. Сейчас оно, как уточнил Вильфанд, очень высокое - 768-770 мм ртутного столба, что на 8-10 мм выше нормы, однако, затем оно еще повысится и будет на 20 мм ртутного столба выше нормы. В воскресенье давление понизится на 10-13 мм ртутного столба, из-за этого ожидается снег.

Температура понизится в течение недели на 4-5 градусов, что будет близко к средним многолетним значениям, добавил Вильфанд. "Это понижение заметное, но сильных морозов не прогнозируется. Такой температурный фон очень близок к многолетним значениям", - уточнил он.