В Москве к 5 декабря немного похолодает

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Москве на следующей неделе ожидается похолодание, днем будет около минус 2 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве температуры в ближайшие дни достаточно однородные. Ночью минус 1 - минус 4, а дневные температуры около нуля, от минус 1 до плюс 2 градусов. По предварительным расчетам подтверждается, что небольшое понижение температуры прогнозируется в конце первой пятидневки декабря - 4-5 декабря, температуры ночью будут минус 5 - минус 6, а днем минус 1 - минус 2", - сказал он.

Он отметил, что такое "не очень большое понижение будет способствовать тому, что температура будет близка к норме".

Говоря об осадках, Вильфанд отметил, что антициклональная погода и повышенное давление, которое прогнозируется и на первой неделе декабря, не будут способствовать сильным осадкам. "Совсем небольшой снежок прогнозируется", - добавил он.