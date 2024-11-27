Зима в Москве начнется с комфортной погоды

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Комфортная погода прогнозируется в Москве в ближайшее время, в первые дни календарной зимы температура будет около нуля, осадков не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень спокойная, комфортная погода прогнозируется в центре европейской России, в отличие от других регионов. Сегодня была ночь вполне холодная, до минус 5 - минус 9 градусов, такая нормальная зимняя ночь, без осадков. А вот дальше, хотя давление остается высокое, все-таки будет небольшой снежок выпадать. Связано это с тем, что Москва находится не в центре антициклона, а на его периферии", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что ночью в четверг прогнозируется температура от минус 2 до минус 4 градусов, днем будет от нуля до минус 2 градусов, в течение дня пройдет небольшой снег, выпадет от 1 до 3 см, местами прогнозируется гололедица. В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, ночные температуры повысятся и будут от нуля до минус 5 градусов, днем в Москве от нуля до плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2 градусов, местами также небольшие осадки.

"Температура будет выше многолетних значений примерно на 3 градуса. Но это типичная погода предзимняя. 1 и 2 декабря примерно такая же температура, ночью чуть-чуть отрицательные температуры - ноль - минус 4, а днем около нуля, минус 2 - плюс 3 градуса. И без осадков", - добавил Вильфанд.