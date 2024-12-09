Вакансия на торговых улицах Москвы упала до минимума за последние 5 лет

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Уровень вакантности площадей на центральных торговых улицах Москвы за последние пять лет упал до минимальных 6,5%, выяснили аналитики компании NF Group.

"Общая доля вакантных площадей на основных торговых улицах столицы составила 6,5%. За год показатель снизился на 0,3 п. п., тем самым достигнув минимального годового значения за последние пять лет", - говорится в их исследовании.

На некоторых улицах свободных площадей вообще нет. На основных пешеходных улицах доля свободных помещений, наоборот, выросла до 8,8%.

Большинство в структуре арендаторов - это заведения общественного питания. Ключевыми гастрономическими улицами считаются Малая Бронная, Большая Дмитровка, Мясницкая, а также Солянка, Пятницкая и Большая Никитская.