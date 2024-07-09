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На пешеходных улицах Москвы доля пустующих торговых помещений снизилась до 3,5%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве на пешеходных улицах доля свободных площадей в формате стрит-ритейл сократилась до 3,5%, говорится в исследовании NF Group за I полугодие.

"Наиболее заметное снижение доли пустующих помещений формата стрит-ретейл фиксируется на пешеходных улицах Москвы. За I полугодие 2024 года вакантность на центральных пешеходных торговых коридорах сократилась на 9,9 п. п. и составила 3,5%", - рассказали в компании.

Для пешеходных улиц Москвы вакантность выросла только в Столешниковом переулке. Наибольшее сокращение доли свободных площадей отмечается на Кузнецком Мосту (-16,6 п. п. за год). В I полугодии в этой локации появилось пять новых арендаторов, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

В целом вакансия во всех торговых коридорах города по итогам I полугодия 2024 составила 7,9%, снизившись за год на 6,4 п. п. Снижение вакантности связано с увеличенной активностью со стороны как локальных fashion-брендов, так и рынка общественного питания на улицах Москвы. Нулевая вакантность по итогам I полугодия зафиксирована на улицах Петровка и Малая Бронная.

На транспортно-пешеходных улицах вакантность составила 7,6%, сократившись за год на 5,7 п. п. Значительное снижение доли свободных площадей наблюдается на Тверской улице (-9,6 п. п.), Новом Арбате (-8,5 п. п.), а также на улицах Покровка (-7,2 п. п.) и Маросейка (-8,2 п. п.).

Петровка Москва Покровка NF Group Кузнецкий Мост Маросейка
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