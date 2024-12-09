Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Снег продолжит идти в Москве в течение недели

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - До 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в выходные, небольшой снег будет идти в столице в течение недели, более заметные осадки ожидаются в четверг, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье выпало 40% от нормы. То есть, выпало 20 мм осадков на станции ВДНХ. И в результате высота снега достигла на станции ВДНХ 14 см, а норма для сегодняшнего дня - 9 см, то есть заметно выше нормы", - сказал Вильфанд.

При этом, он напомнил, что максимальная высота снега для 9 декабря была в установлена в 2023 году, она составила 34 см.

"В течение этой недели будет небольшой снег периодически, за исключением четверга, когда выпадет от 2 до 4 мм осадков, а в остальные дни будет выпадать по 1 мм", - добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что за выходные высота снежного покрова в Москве выросла до 18 см, такое значение зарегистрировано на станции Тушино. В отдельных районах севера и запада Московской области высота снега повысилась до 30 см.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гололедица ожидается в Москве в понедельник

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

До 13 см снега выпало за сутки в Москве

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве за выходные может выпасть до 10 см снега

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Поезда ЦППК переходят на новый график с 15 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии42 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });