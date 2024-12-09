Снег продолжит идти в Москве в течение недели

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - До 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в выходные, небольшой снег будет идти в столице в течение недели, более заметные осадки ожидаются в четверг, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье выпало 40% от нормы. То есть, выпало 20 мм осадков на станции ВДНХ. И в результате высота снега достигла на станции ВДНХ 14 см, а норма для сегодняшнего дня - 9 см, то есть заметно выше нормы", - сказал Вильфанд.

При этом, он напомнил, что максимальная высота снега для 9 декабря была в установлена в 2023 году, она составила 34 см.

"В течение этой недели будет небольшой снег периодически, за исключением четверга, когда выпадет от 2 до 4 мм осадков, а в остальные дни будет выпадать по 1 мм", - добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что за выходные высота снежного покрова в Москве выросла до 18 см, такое значение зарегистрировано на станции Тушино. В отдельных районах севера и запада Московской области высота снега повысилась до 30 см.