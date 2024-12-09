В Москве высота снежного покрова достигла 18 см

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве высота снежного покрова выросла до 18 см, на главной станции Гидрометцентра высота снега составляет 14 см, а на севере и западе Московской области снежный покров вырос до 30 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высота снега на станции Балчуг - 10 см, в МГУ - 10 см, на ВДНХ - 14 см, а максимальное значение в старой Москве - в Тушине, там высота снега 18 см. На большинстве станций Москвы - 7-10 см высота снега", - сказал он.

На станциях в районе Волоколамска высота снежного покрова достигла 26 см, а на станции в Дмитрове - 30 см.

"Дело в том, что в Волоколамске снег сохранился еще с конца ноября, поэтому там уже такой устойчивый снег лег. Поэтому, там увеличение снежного покрова на 20 см. А в Москве просто не было снега, поэтому это такой приличный прирост", - отметил Вильфанд.

В воскресенье в Москве наблюдался ледяной дождь, "это не часто встречающаяся и очень опасная ситуация", добавил он.

Снег в Москве начал падать с вечера пятницы, снегопад продолжался в течение субботы и воскресенья.