Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

В Москве высота снежного покрова достигла 18 см

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве высота снежного покрова выросла до 18 см, на главной станции Гидрометцентра высота снега составляет 14 см, а на севере и западе Московской области снежный покров вырос до 30 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высота снега на станции Балчуг - 10 см, в МГУ - 10 см, на ВДНХ - 14 см, а максимальное значение в старой Москве - в Тушине, там высота снега 18 см. На большинстве станций Москвы - 7-10 см высота снега", - сказал он.

На станциях в районе Волоколамска высота снежного покрова достигла 26 см, а на станции в Дмитрове - 30 см.

"Дело в том, что в Волоколамске снег сохранился еще с конца ноября, поэтому там уже такой устойчивый снег лег. Поэтому, там увеличение снежного покрова на 20 см. А в Москве просто не было снега, поэтому это такой приличный прирост", - отметил Вильфанд.

В воскресенье в Москве наблюдался ледяной дождь, "это не часто встречающаяся и очень опасная ситуация", добавил он.

Снег в Москве начал падать с вечера пятницы, снегопад продолжался в течение субботы и воскресенья.

Волоколамск Гидрометцентр Балчуг Дмитров МГУ Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снег продолжит идти в Москве в течение недели

Гололедица ожидается в Москве в понедельник

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

До 13 см снега выпало за сутки в Москве

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве за выходные может выпасть до 10 см снега

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Поезда ЦППК переходят на новый график с 15 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии42 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });