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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Значительное понижение температуры прогнозируется в Москве в конце недели

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Понижение температуры из-за поступления в Москву холодного северного воздуха начнется в столичном регионе в выходные, в ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать около минус 15 градусов, днем температура будет опускаться до минус 11, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу начнется вхождение северных воздушных масс и температуры будут заметно ниже - минус 9 - минус 14 ночью, и днем тоже не жарко - минус 7 - минус 11, а в ночь на воскресенье, по предварительным расчетам, даже до минус 15 градусов. Это значительное понижение температуры", - сказал Вильфанд.

В течение недели с понедельника по четверг температура воздуха в Москве ночью будет в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов, а днем от ноля до минус 3. В ночь на пятницу температура в столице уже понизился до минус 4 - минус 9 градусов.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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