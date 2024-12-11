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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:01

В Москве предложили создать шеринг аккумуляторов для электрокаров

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Москве, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрозарядки, нужно создать сервис шеринга аккумуляторов, считает директор аналитического департамента Клуба инвесторов Москвы Дмитрий Квачев.

"Активное развитие электротранспорта в столице потребует создания широкой сети зарядок. При этом, высокий ритм московский жизни подсказывает решение - создание не просто стационарных зарядных станций, где придется ждать, а сервиса по шерингу аккумуляторов", - отметил Квачев.

Он пояснил, что владелец электрокара на такой станции может за несколько минут оставить уже разряженный аккумулятор и вместо него взять такой же, но полный.

"Безусловно, это потребует некой унификации со стороны производителей и больших инвестиций со стороны оператора такой сети. Реализовать такой проект шеринга можно в рамках проектов государственно-частного партнерства, а потенциальными участниками такого бизнеса могут стать поставщик электрической энергии, застройщик и производитель зарядных станций", - рассказал Квачев.

По оценкам Клуба инвесторов Москвы, уже к 2030 году столице необходимо будет обеспечить рост количества станций в 100 раз. Все это потребует дополнительной мощности порядка 2,5 Гвт.

Москва Дмитрий Квачев
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