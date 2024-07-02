В РФ субсидии на присоединение зарядок для электрокаров к электросетям увеличили до 60%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную поддержку от государства, сообщает сайт правительства со ссылкой на постановление, которое вносит изменения в приложение к госпрограмме "Развитие энергетики".

"Документом скорректированы параметры предоставления субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям. Теперь ее размер может достигать 60% затрат на реализацию указанного этапа проекта, но не более 900 тысяч рублей. Ранее - до 30%, но не более 900 тысяч рублей", - сказано в пресс-релизе.

Это позволит дополнительно простимулировать инвесторов, занимающихся строительством зарядной инфраструктуры, так как технологическое присоединение к электросетям является затратным этапом таких проектов, считают в правительстве.

Создание инфраструктуры для электромобилей предусмотрено утвержденной правительством "дорожной картой" по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10% и что всего по стране будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в 2022 году. В 2024 году в нем участвует 65 российских регионов.