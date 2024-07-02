Поиск

В РФ субсидии на присоединение зарядок для электрокаров к электросетям увеличили до 60%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную поддержку от государства, сообщает сайт правительства со ссылкой на постановление, которое вносит изменения в приложение к госпрограмме "Развитие энергетики".

"Документом скорректированы параметры предоставления субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям. Теперь ее размер может достигать 60% затрат на реализацию указанного этапа проекта, но не более 900 тысяч рублей. Ранее - до 30%, но не более 900 тысяч рублей", - сказано в пресс-релизе.

Это позволит дополнительно простимулировать инвесторов, занимающихся строительством зарядной инфраструктуры, так как технологическое присоединение к электросетям является затратным этапом таких проектов, считают в правительстве.

Создание инфраструктуры для электромобилей предусмотрено утвержденной правительством "дорожной картой" по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10% и что всего по стране будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в 2022 году. В 2024 году в нем участвует 65 российских регионов.

правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли во время шторма в Петербурге

Два человека погибли во время шторма в Петербурге

"Праведник" Урсуляка стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Петербурге

Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

Муфтий Дагестана объявил о скором запрете никаба

Муфтий Дагестана объявил о скором запрете никаба

В Севастополе ввели сигнал предупреждения об атаке баллистическими ракетами

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });