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Количество электромобилей в Москве может вырасти до 320 тыс. к 2030 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прогнозирует увеличение количества электромобилей в столице до 320 тыс. к 2030 году, а также заявляет о необходимости расширить сеть электрозарядных станций (ЭЗС) до 30 тыс.

"Начали устанавливать новые ЭЗС мощностью 150 кВт, скоро начнем размещать хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10-15 авто. По прогнозам к 2030 году для обеспечения спроса потребуется расширить сеть ЭЗС до 30 тыс. штук", - цитирует Ликсутова пресс-служба столичного дептранса.

По словам заммэра, установленные больше месяца назад в центре Москвы быстрые электрозарядные станции повышенной мощности 150 кВт стали самыми популярными по количеству зарядных сессий среди всей городской сети. В октябре на них подзарядились более 2 тыс. раз, отметил Ликсутов.

Согласно прогнозам, к 2030 году количество электромобилей в Москве вырастет до 320 тыс., то есть до 7% от общего числа машин, добавил он.

23 октября Ликсутов сообщал об установке в столице первых быстрых ЭЗС повышенной мощности 150 кВт. Подзарядка на них занимает около 30 минут, станции находятся по адресам: Денежный переулок, д. 8-10 и улица Воздвиженка, д. 10. Преимуществом новых станций является наличие коннекторов Gb/t и CCS Combo 2, которые подходят для подзарядки самых популярных моделей электромобилей. Кроме того, на станциях можно одновременно подзаряжать два электромобиля.

Москва Максим Ликсутов ЭЗС
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