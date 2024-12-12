Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Москве систему отопления готовят к похолоданию

В Москве систему отопления готовят к похолоданию
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве работу системы отопления скорректировали в связи с прогнозируемыми морозами, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению", - сказал он.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды, сказал он.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, уточнил заммэра.

ЖКХ МОЭК Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дептранс предупредил о кражах денег под предлогом пополнения карт "Тройка"

Дептранс предупредил о кражах денег под предлогом пополнения карт "Тройка"

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Снег продолжит идти в Москве в течение недели

Гололедица ожидается в Москве в понедельник

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

До 13 см снега выпало за сутки в Москве

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве за выходные может выпасть до 10 см снега

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });