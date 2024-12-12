В Москве систему отопления готовят к похолоданию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве работу системы отопления скорректировали в связи с прогнозируемыми морозами, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению", - сказал он.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды, сказал он.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, уточнил заммэра.