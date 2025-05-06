В Москве начали отключать отопление

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства во вторник, 6 мая, приступили к отключению отопления, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов", - приводит слова Бирюкова пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам, отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Бирюков добавил, что уже началась подготовка к новому отопительному сезону, одним из важных её направлений является проведение гидравлических испытаний теплосетей.

Во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, отметил он.