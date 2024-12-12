В Москве арестован мужчина, похитивший 4 млн руб. у актрисы Рязановой

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суд арестовал мужчину, обвиняемого в участии в мошенничестве и хищении 4 млн рублей у жительницы Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в четверг.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, выполнявшего роль "криминального курьера" в мошеннической схеме по хищению 4 млн рублей у жительницы Москвы. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в правоохранительных органах сообщили, что пострадавшей является актриса Раиса Рязанова.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщают, что обвиняемый выполнял указания, поступавшие ему в мессенджере от соучастников. Они позвонили 80-летней москвичке и представились сотрудниками госорганов, убедили снять со счета 4 млн рублей и отдать их курьеру, который якобы внесет деньги "на страховую ячейку".

Обвиняемый 4 декабря приехал к пострадавшей по указанному адресу, назвал ей "кодовое слово", передал поддельные банковские документы и забрал деньги. За свою работу от соучастников мужчина получил 45 тыс. рублей.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину.