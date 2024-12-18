Источник сообщил, что пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры не угрожает иконе Рублева

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Произошедший в среду вечером пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры не несет угрозы сохранности иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил "Интерфаксу" источник в монастыре.

"Икона в полной безопасности. К тому же колокольня, о которой идет речь, находится примерно в 100 метрах от Троицкого храма, где хранится святыня", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возгорание произошло на верхнем, а не на нижнем ярусе колокольни, как сообщалось. Причиной пожара стало короткое замыкание. Первые шаги к тому, чтобы погасить пламя, предприняли монахи с огнетушителями, затем оперативно прибыли пожарные расчеты.

"На данный момент пожар практически локализован", - отметил источник в лавре.