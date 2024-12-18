В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пожар возник в здании колокольни в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пожар произошел в отдельно стоящем кирпичном здании колокольни Троице-Сергиевой лавры. Наблюдается сильное задымление", - сказали в экстренных службах.

Очаг пожара располагается в нижнем ярусе колокольни. Задымление распространяется между перекрытиями. Информации о пострадавших не поступало.