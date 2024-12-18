Пожар в Троице-Сергиевой лавре потушен

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали пожар на колокольне в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"В 20.23 – ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 44 человека и 12 единиц техники.

Ранее источник в монастыре уточнил "Интерфаксу", что пожар возник в здании колокольни в Троице-Сергиевой лавре на верхнем ярусе. По его словам, причиной пожара стало короткое замыкание.