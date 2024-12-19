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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили движение поездов на северном участке "серой" ветки московского после сбоя, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее в дептрансе сообщали об остановке движения на участке от "Савёловской" до станции "Владыкино" из-за проверки состава.

Москва метро
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