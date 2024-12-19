Поезда на зеленой ветке метро Москвы следуют с увеличенными интервалами

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Поезда на Замоскворецкой линии столичного метро следуют с увеличенными интервалами, передает корреспондент "Интерфакса".

В частности, об этом пассажирам объявили на станции "Театральная" и порекомендовали использовать альтернативные пути движения.

При этом причина увеличения интервалов движения не уточняется.

Ранее в четверг в столичном дептрансе сообщили об остановке движения поездов на северном участке "серой" ветки столичного метро из-за проверки состава.