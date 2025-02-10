В Москве восстановили движение поездов на юге серой ветки метро после сбоя

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов остановлено на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена из-за человека на путях, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от "Серпуховской" до "Южной". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе заявили, что движение на юге серой ветки восстановлено и вводится в график.