Спрос на психологические услуги и образование в России за последние годы только увеличивается

Участники "круглого стола" в "Интерфаксе" видят в этом нарастающую тенденцию, однако отмечают ограниченность возможностей государства на удовлетворение такой востребованности в рамках образования

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В последние годы в России растет интерес к психологии и психологическому образованию, в то же время существует недостаточное количество бюджетных мест по направлению подготовки "Психология", считает первый проректор Московского института психоанализа Александр Демидов.

"Востребованность психологии сейчас самоочевидна - это не только ближайшие три года. Видим такой запрос на психологические услуги, на психологическое образование - это достаточно долгая тенденция, нарастающая тенденция", - сказал Демидов в понедельник в ходе "круглого стола" в "Интерфаксе" на тему: "Роль профессиональных психологов в современном мире, взаимодействие государства и общества, образование и просвещение".

Он поднял проблему бюджетных мест по направлению подготовки "Психология". По его словам, на 2021/2022 учебный год на все формы бакалавриата государство выделило чуть меньше 2,5 тыс. мест. "Для справки: у нас сейчас в стране более 120 вузов, более 70 городов, в которых реализуется это направление. Мы можем понять, как немногочисленны эти цифры, и в этом смысле вот для сравнения, например, укрупненная группа специальностей "Социология и социальная работа", где в два раза больше, порядка 5 тыс. мест".

"Существует такой формальный разрыв. С одной стороны, востребованность этого направления подготовки, а с другой стороны - ограниченность тех возможностей, тех ресурсов, которые государство готово выделить на удовлетворение такого спроса в рамках образования", - подчеркнул Демидов.

Декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас в свою очередь пояснила, что "конкурс на факультеты психологии вообще не падает".

Руководитель проекта Национальный рейтинг университетов группы "Интерфакс" Алексей Чаплыгин пояснил, что мотивацией к вышедшему экспериментальному рейтингу вузов по направлению "Психология" стал растущий последний десять лет интерес к данному направлению. "Мы зафиксировали, что в течение последних 20 лет, если первые 10 лет нулевые и начало 10-х годов практически возле нуля находился уровень интереса к психологии как к профессии и вообще к сфере деятельности, то начиная с 19 года наметился резкий рост интереса массовых аудиторий к этой сфере и именно тогда же к психологическому образованию. Мы отметили и зафиксировали достаточно резкий рост интересов", - подчеркнул Чаплыгин.

Доктор психологических наук Тахир Базаров, вице-президент и исполнительный директор Российского психологического общества в свою очередь предложил в будущем использовать как показатель для рейтинга, какой процент рекомендованной литературы написан преподавателем вуза.

Ректор МПГУ Игорь Реморенко, считает, что психология на сегодняшний день вошла в разные социальные практики. Кроме того, психолого-педагогическое знание вышло за пределы образования.

"Совершенно в разных социальных практиках можно увидеть применение психолого-педагогического знания", - пояснил ректор МПГУ. Он привел пример, что современный сотрудник отдела кадров должен уметь планировать развитие сотрудников, применять современные модели управления, которые основываются на психологии. По его мнению, самый большой вызов для сегодняшней психологии - это цифровизация.

Заведующий кафедрой психологии личности МГУ имени Ломоносова, профессор Александр Асмолов подчеркнул, что "рост числа неврозов, рост числа депрессий - это явления сегодняшнего времени. Совсем недавно было проведено исследование - какой из страхов стоит на пьедестале страхов человечества? Как правило, на пьедестале страхов человечества стоял страх смерти, и это базовая вещь, но сегодня, исследование 17-18 года нашего века, оказалось, ключевым страхом человечества является страх потери смысла". Он подчеркнул, что стресс сегодня - это явление, о котором можно сказать: "стресс, который всегда с собой".

По его словам, на сегодняшний день общество психологов, университеты ищут, как сегодня переломить три ключевых дефицита в современном обществе в разных странах мира.

"Первый дефицит - доверия между людьми, второй дефицит - понимания между людьми и третий, ключевой дефицит - это дефицит смысла", - пояснил Асмолов.

Директор института педагогики и психологии МПГУ Татьяна Сахарова советует прибегать к услугам профессиональных психологов и академического сообщества.

"Сегодня во всех вузах существуют психологические службы для студентов. Присутствуют родители и присутствуют все те, кто интересуется психологией. Замечательно, что они будут слышать о психологии и о каких-то феноменах психологии из уст профессионалов, из уст академического сообщества, а не инфоцыган".

"Как можно прийти и к каким людям можно прийти, чтобы поговорить по душам? Как можно прийти и к каким людям можно прийти, чтобы им доверяли? Поэтому когда психолог становится тем человеком, с которым можно действительно пообщаться и чтобы ему доверяли, никакие технологии не смогут этого изменить", - резюмировал профессор Асмолов.

"Наше сегодняшнее общение еще одна попытка привлечь внимание к человековедческим, антропологическим профессиям", - подчеркнул Асмолов.