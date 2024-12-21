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Волонтеры очистили от нефтепродуктов три километра пляжей на Кубани

Волонтеры очистили от нефтепродуктов три километра пляжей на Кубани
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Волонтеры провели очистку нескольких километров пляжей Черноморского побережья Краснодарского края от нефтепродуктов после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщила в субботу пресс-служба администрации Анапы.

"В станице Благовещенской очищено три километра пляжей (...) В Благовещенской с самого утра работают порядка 600 человек. В уборке помогает спецтехника - свыше 20 КАМАЗов и тракторов", - говорится в сообщении.

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Горячая линия по вопросам ликвидации разлива мазута заработала в Анапе, сообщил телеграм-канал городской администрации. Номер телефона - 8 (86133) 3-25-74, говорится в сообщении.

Отмечается, что горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что наиболее загрязненные участки берега - Благовещенская коса в Анапе (около 1 км) и поселок Витязево (около 3 км). Слой - от 10 до 15 сантиметров. На сбор нефтепродуктов с пляжей может уйти около месяца. Там работают сейчас более 6 тысяч спасателей и волонтеров со всей России.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край
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