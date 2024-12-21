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Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани
Спасение птицы, испачканной в мазуте
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Волонтеры оказали помощь сотням птиц, пострадавших на пляжах Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщил в субботу оперативный штаб региона.

"Спасены более 350 птиц. 346 пернатых направлены в центр реабилитации в Ставропольский край. Принять птиц из Анапы и Темрюкского района готов и краснодарский "Сафари-парк", - говорится в сообщении.

Как сказал вице-губернатор края Роман Лузинов, в рамках работы оперативного штаба волонтерам предоставят все необходимое для работы.

Пресс-служба администрации Анапы сообщает, что количество пострадавших от нефтепродуктов птиц, которым требуется помощь, продолжает расти. Волонтеры работают круглосуточно, им требуется помощь, сообщили в администрации. Мэр Анапы Василий Швец поручил усилить работу по спасению птиц, для этого к двум уже работающим пунктам помощи выделено дополнительное просторное помещение в Витязево.

Ранее центр реабилитации диких животных в Ставрополе принял на содержание 246 птиц, попавших в мазут после разлива нефтепродуктов в Черном море. Птицы почти полностью отмыты.

ЧП с танкерами

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Ранее на этой неделе у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край Черное море Анапа
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