Около месяца уйдет на сбор нефтепродуктов на побережье Краснодарского края

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На сбор нефтепродуктов с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края после разлива топлива из-за крушения танкеров может уйти около месяца, считает глава региона Вениамин Кондратьев.

"Я думаю, примерно месяц, не больше (уйдет на сбор нефтепродуктов - ИФ) (...) Но дальше, мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет все время выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты", - сказал он корреспонденту телеканала "Звезда".

По его словам, сейчас предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не выбрасывало на берег, это является основной задачей. В апреле-мае, когда температура воздуха будет расти, тяжелая фракция будет подниматься со дна.

"Вот когда (тяжелая фракция- ИФ) будет подниматься, она не должна оказаться на берегу, мы ее должны собрать, пока она в море. Вот это стратегическая сегодня задача, и туда мы кидаем основные усилия", - отметил губернатор.

Кондратьев также назвал наиболее загрязненные нефтепродуктами участки берега. Это - Благовещенская коса в Анапе, расстояние "примерно до километра", и поселок Витязево - около 3 км. Слой - от 10 до 15 сантиметров.

"Просто течение было таково, что именно туда был особый наплыв нефтепродуктов, там они были выброшены морем на берег", - уточнил он, добавив, что техника их собирает в кучи, затем - на самосвалы, а после они отправляются на уничтожение в специальные компании "без вреда для экологии".

Ранее пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что сбор 15 тонн нефтесодержащих отходов произвели на Кубани после крушения танкеров.

"Наращивается группировка сил на воде. Обследовано 24 кв. км акватории, с водной поверхности собрано 15 тонн нефтесодержащих отходов. Мониторинг продолжается, в планах на завтра - дальнейший сбор обнаруженных нефтепродуктов, водолазные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для спасенных от загрязнения нефтепродуктами птиц могут создать временный питомник.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

17 декабря у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.