Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Денис Грибов Фото: Алексей Никольский/фотохост-агентство РИА Новости

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Грибова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.

Под арестом экс-чиновник будет содержаться до середины февраля 2025 года. Как ожидается, это решение будет обжаловано в ближайшие дни.

О задержании Грибова стало известно ранее в субботу.

По данным полиции, находящегося в розыске экс-замминистра задержали в одном из столичных аэропортов, когда он вернулся в Россию из заграницы.

По данным следствия, фигурант совместно с сообщниками - бывшим проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению средств, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей были похищены и распределены между подозреваемыми.

В пресс-центре МВД заявили, что участники группы заключили госконтракт на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов.

"В действительности необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию", - сообщили в МВД.

Грибов обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Он был освобожден от должности в августе 2024 года и объявлен в розыск.