Обвинения в мошенничестве экс-замминистра просвещения Грибова связаны с его работой в ИРПО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Обвинения в мошенничестве бывшего замминистра просвещения РФ Дениса Грибова связаны с его работой в Институте развития профессионального образования (ИРПО), организация предоставила все необходимые материалы следствию.

"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития профессионального образования" в настоящий момент активно работает непосредственно с правоохранительными структурами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ИРПО в субботу.

"Все необходимые материалы предоставлены. Меру вины бывших сотрудников, задержанных в рамках расследования, определит суд. В наших интересах обеспечение справедливости и законности", - добавили там.

О задержании экс-замминистра просвещения Дениса Грибова стало известно ранее в субботу.

По данным полиции, находящегося в розыске экс-замминистра задержали в одном из столичных аэропортов, когда он вернулся в Россию из заграницы.

По данным следствия, фигурант совместно с сообщниками - бывшим проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению средств, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Бюджетные средства в размере свыше 54 млн руб. были похищены и распределены между подозреваемыми.

Тверской суд Москвы, в свою очередь, санкционировал арест экс-замминистра. Бывший чиновник будет содержаться под стражей до середины февраля 2025 года.

Грибов обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ), если вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет колонии. Он был освобожден от должности в августе 2024 года, после чего объявлен в розыск.

Как сообщили в МВД, также были задержаны три других участника преступной схемы. Их арестовали и предъявили обвинения.