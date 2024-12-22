Жительница села в Брянской области погибла из-за атаки ВСУ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В результате украинской атаки в селе Кирилловка Климовского района Брянской области погибла местная жительница, сообщил в воскресенье вечером глава региона Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что со стороны Украины также атакован поселок Красный Бор Климовского района.

"В результате террористической атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.