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Гибель ребенка в результате удара по Рыльску не подтвердилась

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что информация о гибели ребенка в результате ракетного удара ВСУ в Рыльске не подтвердилась.

"Пострадало 12 человек, девять находится в областной больнице. У восьми повреждения легкие, только у одного повреждения средней тяжести и уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести - нет. Их пять. Детей среди них нет", - сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

Правительство региона окажет людям максимальную помощь, добавил врио главы региона.

Курская область Рыльск
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