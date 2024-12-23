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Что случилось этой ночью: понедельник, 23 декабря

Трамп не против встретиться с Путиным, крупное ДТП на юге Москвы, в Брянской области из-за атаки ВСУ погибла женщина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп не возражает против встречи с Путиным, но предупреждает, что придется подождать. Он заявил об этом на митинге в Аризоне.

- Десять человек госпитализированы в результате массовой аварии на юге Москвы. Инцидент произошел из-за КАМАЗа, столкнувшегося с автобусом и тремя автомобилями.

- В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти. Более 14 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта уже вывезли для утилизации.

- Премьер Словакии Фицо заявил, что президент РФ подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад. Он написал об этом в соцсети по результатам встречи с Путиным.

- Жительница села в Брянской области погибла из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

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