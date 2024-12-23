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Ростовский губернатор назвал стабильной ситуацию с запасом топлива в регионе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Ростовской области ситуация с топливом стабильна, на нефтебазах есть достаточный запас, НПЗ работают штатно, сообщил в Telegram заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Он напомнил, что в регионе создан штаб для контроля за обеспечением топливом.

"Наша задача - не только мониторить ситуацию, но и быстро реагировать на любые проблемы. Будем держать руку на пульсе!" - пообещал он.

18 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что над семью городами Ростовской области сбито более 30 дронов и три ракеты. В результате атаки загорелся завод нефтепродуктов в Новошахтинске, пожар быстро потушили.

Новошахтинск Юрий Слюсарь Игорь Сорокин Ростовская область
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