Возгорание произошло на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске в результате атаки беспилотников

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По словам губернатора, аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется.