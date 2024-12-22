Под Орлом потушили пожар на объекте ТЭК после атаки дрона

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание, возникшее на объекте топливно-энергетического комплекса в результате атаки украинских беспилотников, ликвидировано в Орловском муниципальном округе, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье.

"Сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника - объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки - возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Клычков сообщил, что в результате массированной атаки украинских дронов произошло возгорание на объекте ТЭК под Орлом.