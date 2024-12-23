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Власти сообщили, что взрыв на заводе в Абакане произошел при опрессовке емкости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы устанавливают нового собственника бывшего цеха Абаканского опытно-механического завода, где в понедельник произошел взрыв, сообщил заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев в своем телеграм-канале.

"Взрыв емкости произошел при опрессовке. Сейчас идут следственные действия, устанавливается, кому принадлежит цех", - сказал он.

Курлаев отметил, что помимо гибели и ранения людей "других последствий ЧС нет".

Ранее сообщалось, что на бывшей территории Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв, два человека погибли и еще четверо пострадали. По информации главы республики, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

По данным МЧС, после взрыва горения не было, помощь прибывших пожарных не потребовалась. Прокуратура республики инициировала проверку.

Абакан Хакасия Юрий Курлаев
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