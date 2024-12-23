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Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на заводе в Абакане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв на территории Абаканского опытно-механического завода привел к гибели двух человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Хакасии.

"Два человека погибли, четверо ранены. Пострадавшие доставлены в больницу, их обследуют", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по республике агентству уточнили, что после взрыва горения не было, помощь прибывших пожарных не потребовалась.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем телеграм-канале, что на территории Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. По данным главы республики, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

На сайте Абаканского опытно-механического завода указано, что он специализируется на изготовлении специальной техники для лесопромышленного комплекса. Кроме того, завод также занимается капремонтом техники, поставкой запасных частей, а также осуществляет стальное и чугунное литье, производит отвалы снегоочистителя, рукава высокого давления, гидро- и пневмоцилиндры.

Абакан Хакасия
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