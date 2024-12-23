Взрыв произошел на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода стал причиной гибели людей, сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов в понедельник в своем телеграм-канале.

"На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди", - написал Коновалов.

По его данным, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

"Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь", - добавил глава региона.